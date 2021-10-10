الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدين محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة فى اليمن

سامح شكري
سامح شكري

أعربت مصر، اليوم، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء اليمنيين. 

وتقدمت مصر بخالص التعازي لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.

ودعت مصر كل الأطراف في اليمن إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.

مصر محافظ عدن عدن الهجوم الإرهابي وزير الزراعة اليمن مصر تدين

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