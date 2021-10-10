مصر تدين محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة فى اليمن

أعربت مصر، اليوم، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء اليمنيين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.

ودعت مصر كل الأطراف في اليمن إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.