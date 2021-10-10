معمل بحوث الثروة السمكية يتفقد حديقة الأسماك بالجبلاية لتطويرها

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع كفاءة حديقة الأسماك وتطويرها وتجميلها، حيث قامت لجنة من المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية بتفقد حديقة الأسماك بالجبلاية.

وقامت اللجنة بمعاينة جميع الأحواض السمكية وأقسام الحديقة المختلفة.

وأكد د محمد عبدالحميد، مدير حديقة الأسماك، أن أعمال تطوير الحديقة مستمرة منذ زيارة وزير الزراعة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الحديقة تستقبل زائريها من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات.

من جهة أخرى، قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وأصدر تعليماته لبحث أوضاع البحيرات وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها.

وقال "مصيلحي" في تصريحات لـ«الدستور» إنه سيتم إصدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة للبحيرات فى الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عاما، وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية وتعوق عمليات التنمية وتشجع المخالفين والمعتدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانونى.

وأوضح مصيلحي أنه جاءت أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد آليات حماية البحيرات ومسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروة السمكية والعمل على تنميتها باتباع الأساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد التي تمثل أحد موارد الاقتصاد القومي المصري. ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية.