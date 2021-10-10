«الأمن العام» يضبط 27 قضية مخدرات فى القليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 27 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 32 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، و13 قطعة سلاح بحوزة 9 متهمين.

كما تم ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 5296 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.