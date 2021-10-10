القبض على بائع استعان بشخصين في خطف ابن شقيقته وطلب فدية بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائع واثنين من شركائه، لاتهامهم بخطف ابن شقيقة المتهم الأول، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفل للخطف على يد مجهولون بمدينة 6 أكتوبر، وطلب خاطفوه فدية 200 ألف جنيه من والده "سمسار عقارات" مقابل إطلاق سراحه.

وخلال إجراء رجال المباحث للتحريات، ادعى خال الطفل أنه تمكن من إعادته بعد التفاوض مع المتهمين، إلا أن رجال المباحث اكتشفوا تورطه في خطف ابن شقيقته للاستيلاء على أموال والده.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاستعانة باثنين من شركائه تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأمن يكشف ملابسات استغاثة مهندسة بخطف طفلتيها فى المنوفية

فيما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات «فيديو» استغاثة، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن استغاثة مهندسة من خطف نجلتيها.

وتداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو ادعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب وخطف طفلتيها بإحدى شوارع محافظة المنوفية أمام المارة.

الفحص من قبل الاجهزة الامنية

وأظهرت نتائج الفحص أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والدهما (محاسب بأحد البنوك- مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية) و(4) من أقاربه خلال الرؤية الشرعية في المكان المخصص لها بمدينة قويسنا، حيث قام والدهما وذووه باصطحاب الطفلتين مما دفع والدتهما (صاحبة الحساب- مهندسة إلكترونيات- مقيمة بالقاهرة) باتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها على النحو الوارد بالفيديو سالف الذكر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة والتي تباشر التحقيق حالياً.