الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: تكلفة «حياة كريمة» تقارب 800 مليار جنيه ‎

القباج
القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "هي الأكبر على مستوى العالم وبتكلفة تقرب من 800 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» من قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" بحضور الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، وعمرو عثمان مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصبري عبدالحميد، منسق مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت الوزيرة أن الحملة ستركز على  "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام  وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات  بالمحافظة في سن الانجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة. 

وأكدت القباج أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التى بنيت على التمرد وغياب الوعي، كما أن وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه « الوعي»، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمنُ في ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعى الوطني السليم  قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعي ليس مفهوما انعزالياً ولا إقصائياً.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية الدكتورة نيفين القباج المجتمع المصري مبادرة حياة كريمة علاج الإدمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

خالد الصاوى يتعرض لوعكة صحية مفاجئة: يجلس على كرسى متحرك (صورة)

بعد خروج الطلاب قبل موعدهم.. إحالة إدارة مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية للتحقيق

رئيس الجمعية الوطنية الكورية لـ«السيسى»: مصر حجر زاوية صون أمن الشرق الأوسط

محافظ الفيوم يكشف حقيقة إلغاء السواقى أو نقلها.. ويمنح «الدستور» المخطط التطويري (صور)

«علمية كورونا»: تحديث بروتوكول علاج الفيروس لمواجهة زيادة متوقعة بالإصابات

مؤسسة فاروق حسنى تخصص جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان