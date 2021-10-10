وزيرة التضامن: تكلفة «حياة كريمة» تقارب 800 مليار جنيه ‎

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "هي الأكبر على مستوى العالم وبتكلفة تقرب من 800 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» من قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" بحضور الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، وعمرو عثمان مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصبري عبدالحميد، منسق مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت الوزيرة أن الحملة ستركز على "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الانجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وأكدت القباج أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التى بنيت على التمرد وغياب الوعي، كما أن وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه « الوعي»، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمنُ في ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعى الوطني السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعي ليس مفهوما انعزالياً ولا إقصائياً.