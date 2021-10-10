تحرير 11 مخالفة تموينية بقرية الروضة بملوى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب

مخالفة تموينية

وقاد أسامة سيبويه رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة بالتعاون مع إدارة تموين مركز ملوي حملة تموينية على عدد من المخابز بنطاق الوحدة المحلية، وبالتعاون مع مكتب تموين الروضة، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة تموينية تنوعت ما بين "نقص وزن ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم إعطاء بون صرف"، وذلك بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مخالفة تموينية

من ناحية أخرى كان اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، قد كلف نائبا رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي 2021 – 2022، للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات من قبل الطلاب داخل الفصول.

مخالفة تموينية

وتنفيذاً لتكليفات رئيس المدينة، أجرى محمد عبد الغنى نائب رئيس مدينة ملوى، يرافقه ، محمد عبدالسميع مدير عام الادارة التعليمية، ومحمد عزت وكيل الادارة التعليمية، وعبد الباقى ابراهيم مدير ادارة المتابعة، وأمام ذكى مدير التعليم الإعدادي، وعدد من الجهات المعنية اليوم جولة تفقدية على عدد من المدارس بمدينة ملوى، شملت مدارس (السادات الاعدادية بنين – الشهيد محمد حامد الإعدادية بنات – الثانوية بنات).

كما قام رؤساء الوحدات القروية التسع بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بقرى المركز والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية للطلاب، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية داخل المدارس بنطاق قرى مركز ملوى.