مسؤول بالتعليم يتفقد مداراس 6 أكتوبر في أول يوم دراسي

تفقدت د. حبيبة محمد صابر، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، الأحد، المدرسة الصينية بالحى الحادى عشر رسمى المتميز للغات.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبتكليف من الدكتورة رانده شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، حيث حضرت طابور الصباح الذى تضمن فقرة عن انتصارات 6 أكتوبر، كما تم زيارة المدرسة الدولية وتفقد المرافق وحضور التقييمات التى تجرى للطلاب المتقدمين لالتحاق بالمدرسة، ثم توجهت إلى مدرسة الطلائع الإسلامية للتعليم الأساسي وتم التنبية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد والإجراءات الوقائية للطلاب وجميع العاملين كما تم التاكيد على وصول الكتب الى المدارس.

وانطلقت الدراسة، الأحد، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية لما يقرب من 24 مليون طالبة وطالبة بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وانتظمت أمس، الدراسة في 12 محافظة هى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، إضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

التزمت المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، والتزام فريق العمل بالتعليمات والإشراف المشدد ومسافات التباعد بين الطلاب .

حيث قامت المدارس بتوزيع الورود على الطلاب احتفالا بالعام الدراسي الجديد، وتوفير عرائس الكرتون بفناء المدرسة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم على العام الجديد.

شددت الوزارة على مديري المديريات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيمات وقياس درجات الحرارة لجميع الطلبة، وتحقيق التباعد الإجتماعي لسلامة وامن الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة.

وتتابع الوزارة اليوم الدراسي من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان بالتواصل مع جميع مديريات التعليم للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، والالتزام بتعليمات الوزارة، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وعزل الطلاب الذي تتعدى درجة حرارته 38 درجاة بغرفة عزل المدرسة لحين التأكد من سبب ارتفاع الحرارة.