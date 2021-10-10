الفنانة رحمة حسن تطالب المنتج هاني أسامة بدفع 40 ألف جنيه متأخرات لها من 2018

أثار منشور للفنانة رحمة حسن، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" جدل واسع، بعد مطالبتها لأحد المنتجين بالحصول على أموال متأخرة لها، دون توضيح أصل المشكلة، مطالبة بسداد المبلغ فورًا.

ووجهت رحمة رسالة إلى المنتج هاني أسامة طالبته فيه بدفع مبلغ مالي، كان من المفترض أن تحصل عليه منذ عام 2018، وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.

وقالت: "صباح الخير أحب أقول أني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018، وكل ما أكلمه يقولي مش معايا فلوس".

وتابعت: "أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول أنت شغال ما شاء الله وأنا لا، شكرا أنا هسيب الرسالة دي هنا".

وتغيب الفنانة رحمة حسن عن المشاركة في أي أعمال جديدة منذ سنوات، وكان آخر أعمالها مسلسل "سابع جار"، من بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني ‏عادل، ‏نيقولا معوض، هيدي كرم، ‏قصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، ‏منة ‏إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين ‏خان، ‏هبة يسري.‏‎