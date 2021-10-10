الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وفقا للقانون.. حالات تؤدي لإسقاط الجنسية المصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، سحب الجنسية المصرية من 21 شخصًا بينهم 6 سيدات وطفل، مع السماح لهم بالتجنس بجنسيات 4 دول أخرى. 

ونص القرار رقم 1675 لسنة 2021، على السماح لـ14 شخصًا للتجنس بالجنسية الألمانية مع سحب الجنسية المصرية منهم، هم: محمد إبراهيم علوي محمود، شريف أمير رزق حنا رمسيس، عادل حسن أحمد رجيلة، أنس محمد عبدالعظيم موسى المهدي، شريف خالد محمد عبدالوهاب عياد، محمد مختار إبراهيم بسيوني الشيخ، روماني عزت إبراهيم عازر، بيتر طلعت صبحي حكيم، بدوي علي عبدالرسول الرشيدي. 

وأوضح الخبير القانوني حسن يوسف، أشهرالحالات التي يتم فيها سحب الجنسية، وهي: «التجسس أواكتساب الجنسية عن طريق التزوير أو تم الحكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة، وإذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية».

وقال حسن لـ«الدستور»: «الحالات التي يتم فيها إسقاط الجنسية المصرية عن حاملها منها إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وخاصة إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها».

الداخلية وزير المصرية الجنسية الخبير القانون المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

خالد الصاوى يتعرض لوعكة صحية مفاجئة: يجلس على كرسى متحرك (صورة)

بعد خروج الطلاب قبل موعدهم.. إحالة إدارة مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية للتحقيق

رئيس الجمعية الوطنية الكورية لـ«السيسى»: مصر حجر زاوية صون أمن الشرق الأوسط

محافظ الفيوم يكشف حقيقة إلغاء السواقى أو نقلها.. ويمنح «الدستور» المخطط التطويري (صور)

«علمية كورونا»: تحديث بروتوكول علاج الفيروس لمواجهة زيادة متوقعة بالإصابات

مكرم: زيادة تاريخية فى تحويلات المصريين بالخارج جعلت مصر الخامسة عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان