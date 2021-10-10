الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بالأسماء.. «الأوقاف» تعتمد 30 محفظًا جديدًا من المتطوعين

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار 16 محفظًا ومحفظة متطوعين المجموعة الثانية والعشرين، من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه 2507  محفظين، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي. 

وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:

.  عبد الحكيم محمود أحمد الهندي المنوفية

.  عمر محمود حامد خضر المنوفية

.  رحاب سعيد عبد العال عبد الله المنوفية

.  فاطمة السيد إبراهيم قريطم المنوفية

.  سلوى سليمان محمد الحريري المنوفية

.  هبة محمد رمضان عبد العزيز المنوفية

.  جمال السيد علي خضر المنوفية

.  صفية أحمد محمد حمامة المنوفية

.  إسراء سامي أبو الفتوح خلاف المنوفية

.  هيام حفني محمد عبد الحميد المنوفية

.  نجلاء محمد علي البشبيشي المنوفية

.  راوية عبد الله إبراهيم قابيل المنوفية

.  هاجر محمد عزب محمد المنوفية

.  أسماء محمد عزب محمد المنوفية

.  أحمد إبراهيم محمد إبراهيم المنوفية

.  وليد عبد المنعم أحمد إبراهيم المنوفية

كما تم اعتماد ( 14 ) محفظة من خريجات مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الحاصلات على مؤهلات عليا أزهرية أو معاهد قراءات وهن :

1.  زينب عبد الباسط محمد علي أسيوط

2.  صفاء محمد سيد أبو العلا  أسيوط

3.  دعاء عادل عبد الله سلطان أسيوط

4.  ناهد علي إسماعيل إبراهيم  الجيزة

5.  نادية سيد محمد عبد الخالق  سوهاج

6.  آية عبد الحميد عبد العاطي  سوهاج

7.  إكرام محمد محمد محمد  سوهاج

8.  أسماء عبد المجيد عبد الرحيم  قنا

9.  أسماء أحمد محمد دياب  قنا

10.  خديجة حمدي أبو المجد أبو زيد  قنا

11.  أسماء حجاج عبد الغني المنيا

12.  نوال سامح جلال الدين محمد  المنيا

13.  مروة محمد حسين سيف الدين الوادي الجديد

14.  آمنة سيد علي سيد الوادي الجديد

الأوقاف تعتمد نجاح 30 محفظا محفظة 3 سفراء جدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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