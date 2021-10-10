الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجر يؤكد عمق وقوة علاقات بلاده مع مصر

يانوش آدار
يانوش آدار

أكد رئيس جمهورية المجر يانوش آدار، عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والمجر، معربا عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وكذا للتنسيق المُستمر بين قيادتيّ البلدين.

جاء ذلك خلال تقديم السفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، اليوم الأحد، أوراق اعتماده إلى الرئيس يانوش آدار، حيث قام بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس المجري.

وأكد الشناوي عمق العلاقات المصرية المجرية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، مُعرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وبحث الجانبان سبل فتح مجالات جديدة من التعاون بما يتناسب مع حجم العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والمجري.

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وائل لطفي

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