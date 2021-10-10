الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

وأشارت الأرصاد، إلى أن يسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالتي البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 29 21
وادى النطرون 31 20
طنطا 31 20
شبين الكوم 31 21
دمنهور 30 20
بلطيم 28 21
مطروح 26 18
السلوم 29 19
سيوة 31 17
بورسعيد 27 24
دمياط 28 24
الزقازيق 31 20
المنصورة 31 20
الإسماعيلية 31 19
السويس 32 20
العريش 29 22
رفح 28 21
رأس سدر 32 20
نخل 30 17
نويبع 33 24
طابا 32 22
كاترين 31 14
الطور 30 21
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 35 24
مرسى علم 34 25
الفيوم 35 20
بنى سويف 34 20
المنيا 34 20
أسيوط 36 19
سوهاج 38 22
قنا 40 23
الأقصر 40 24
أسوان 42 27
ادفو 41 26
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 38 20
شلاتين 36 23
أبو رماد 36 22
حلايب 32 23
رأس حدربة 33 22

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: تحديث بروتوكول علاج الفيروس لمواجهة زيادة متوقعة بالإصابات

محافظ الفيوم يكشف حقيقة إلغاء السواقى أو نقلها.. ويمنح «الدستور» المخطط التطويري (صور)

مكرم: زيادة تاريخية فى تحويلات المصريين بالخارج جعلت مصر الخامسة عالميًا

الأمن يكشف ملابسات استغاثة «مهندسة» بخطف طفلتيها فى المنوفية

حقيقة رفع علم فرنسا فى طابور الصباح داخل مدرسة بدمياط

حجز طعن مرتضى منصور على استبعاد «إدارة الزمالك» لـ24 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العراق.. انتخابات مبكرة بدون مؤشرات مستقبلية

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان