مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز مركز جهينة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو “ياسر. ر. ع. م”، 43 عامًا، ويقيم دائرة محافظة الجيزة، قادمًا في اتجاه فرشوط قنا، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من “محمد.ي.ر.ع”، 15 عامًا، طالب، و"ربيع.ي.ر.ع"، 12 عامًا، طالب، وإصابة كل من قائد السيارة بجرح متهتك باليد اليسري وتهتك بالأوتار، وزوجته “إيمان.خ.ع”، 40 عامًا، ربة منزل مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، والطفل “ضياء.ي.ر.ع”، 11 عاما، تلميذ، مصاب بجروح قطعية بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، الطفل خالد. ي. ر. ع 7 سنوات، تلميذ مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذن، الطفلة كرمة ي ر ع البالغة من العمر عام، مصابة بجرح بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، أبناء قائد السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم بأسيوط.

وعلى الفور، تم رفع آثار الحادث، والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة

كان تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر» عند الكيلو 75 باتجاه محافظة أسيوط بدائرة المركز، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، أنه أثناء سير سيارة «أجرة ميكروباص» قيادة محمود. ع. ع «26 سنة- سائق» ويقيم بمحافظة أسوان، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة «نقل» قيادة على. ش. م «41 سنة- سائق» ويقيم ببني سويف، وقد نتج عن الحادث مصرع كل من قائد السيارة النقل، وحافظ. ف. ع «68 سنة- عامل»، وصباح. ف. د «37 سنة- ربة منزل»، ويقيمان بمحافظة أسوان (من مستقلي السيارة الأولى)، وإصابة قائد السيارة الأولى، و4 أشخاص آخرين من الركاب، من بينهم طفل «11 سنة»، بإصابات وجروح وكسور متفرقة.

تحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.