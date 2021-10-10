الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بالعامرية

افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية بإدارة العامرية التعليمية.

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افتتاح المدرسة الفنية 

حضر الافتتاح؛ المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

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افتتاح المدرسة الفنية 

وقال المحافظ، إن المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى تعد طفرة جديدة للتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، كما أنها تخدم عدد من المحافظات المجاورة، وأكد على أهمية تطبيق تجربة المدرسة الفنية، والتي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة، وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية تساير المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

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افتتاح المدرسة الفنية 


وأشار إلى أن المدرسة تضم 88 طالبًا بعدد 3 فصول، ومن المقرر أن تزيد عدد الفصول في العام القادم إلى 6 فصول، ثم 10 فصول في العام الذي يليه، موضحًا أن المدرسة تقبل الطلاب المتفوقين علميًا.

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افتتاح المدرسة الفنية 

 وأشار إلى أنه عقب تخرج الطلاب من المدرسة سيتم توفير فرص عمل لهم فوراً وفقاً لاحتياجات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، منوهًا بأنه تفقد جميع التجهيزات المميزة بالمدرسة من الفصول والورش وجميع المعامل والتي تم تجهيزها بواسطة شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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افتتاح المدرسة الفنية 

من جانبه؛ أوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن المدرسة الثانوية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية جاءت وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك بمقر مدرسة الحسن بن علي الإعدادية بإدارة العامرية التعليمية. 

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افتتاح المدرسة الفنية 


وأشار إلى أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه ، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر .
هذا وسيتم تدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة وفق الإمكانات التدريبية المتاحة بالمواقع المختلفة على أيدي خبراء وفنيين لدعم التدريب العملي والتطبيقي أثناء فترة الدراسة وكذلك أثناء فترة التدريب الصيفي.

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افتتاح المدرسة الفنية 

افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
افتتاح المدرسة الفنية
الإسكندرية المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى 88 طالبا طفرة جديدة للتعليم الفني محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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