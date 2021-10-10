جامعة أسيوط تفتتح منفذ بيع منتجات شركة السكر

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، منفذ بيع منتجات شركة السكر والصناعات التكاملية لخدمة العاملين بالجامعة.

معرض منتجات السكر

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة دينا ممدوح عميدة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ، والدكتور صلاح فتوح أبو الوفا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور طارق محمد أبو المجد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

معرض منتجات السكر



وأشاد الدكتور طارق الجمال بنشاط كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ودورها المتميز سواء على المستوى العلمى والبحثى أو الدور المجتمعى والتنموى الذى تقدمه الكلية والتى تمثل مجالاً منفرداً للجامعة على مستوى مصر والوطن العربى، كما تمثل واحدة من أربع كليات فقط على مستوى العالم والمعنية بإعداد خريجين مختصين بالعمل فى مجال دعم زراعة السكر وصناعاته وكذلك الصناعات التكاملية القائمة على صناعة السكر.

معرض منتجات السكر



وأوضحت الدكتورة دينا ممدوح، عميدة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، أن المعرض يهدف إلى التعريف بمنتجات شركة صناعة السكر والتى تُعد جهة شريكة للكلية وممثلة فى مجلسها، مضيفةً أن المعرض جاء متزامناً مع افتتاح العام الجامعى الجديد 2021-2022 لتعريف المجتمع الجامعى بمجالات اهتمام الكلية وكذلك بمنتجات شركة صناعة السكر والذى يتضمن مطهرات وعطور ومنظفات إلى جانب عدد من المواد الغذائية المرتبطة بصناعة السكر، كما يتضمن المعرض عدد من أنواع حلوى المولد النبوى الشريف.

معرض منتجات السكر

وتقدم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مسيرة طلابية تحت شعار "تحيا مصر" والتي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر تزامناَ مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022م ضمن احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي انطلقت من أمام المخيم الكشفي وصولاَ إلى المبنى الإداري بالجامعة.

معرض منتجات السكر

وأكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة تمثل دافعا يجعلنا نتسابق ونتسارع في الحفاظ على وطننا ونعزز انتمائنا ونجدد عهدنا دائماَ على أن نكون حاضرين بقوة وفاعلية في ملحمة بنائه وتقدمه.