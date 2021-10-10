خلال افتتاحها.. العرابي يعلن نفسه سفيرا لمستشفى «900900» بالغربية

أعرب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في حفل وضع حجر الأساس لواحدة من أكبر الصروح الطبية في محافظة الغربية، وهى مستشفى ٩٠٠٩٠٠ الجامعي الجديد بجامعة طنطا، مؤكدا اعتزازه بأنه أحد أبناء مدينة المحلة، معلنا تنصيب نفسه سفيرا للمستشفى وتوفير سبل الدعم لإقامة هذا الصرح الطبي العملاق، معلنا عن توفير الدعم لدي جميع المحافل داخل وخارج مصر وأعلن عن تقديم مجلس أمناء جامعة السلام الخاصة بطنطا بصفته عضوا بمجلس امناء الجامعة الدعم للمستشفى.

جاء ذلك خلال مشاركته فى حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى فى حضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، والإعلاميين أحمد شوببر وأحمد المسلماني والكابتن شوقى غريب والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.