الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 303 آلاف طن سلع استراتيجية ونشاط فى حركة الملاحة

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، خاصة في حجم الحاويات المتداولة، صادر ووارد، والتي بلغت 4554 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 303 آلاف طن تقريبًا. 

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 52 سفينة خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغ 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. 

وقد شدد الربان طارق شاهين- رئيس مجلس الإدارة- على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الإسكندرية ميناء نظافة خيل سفينة طارق قبل سفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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