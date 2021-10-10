«تسويق الأسماك»: طرح منتجاتنا في 27 فرعا والمنافذ المتحركة بتخفيضات 30%

قال عبدالنبي لواش، مدير عام الإدارة العامة للمنافذ المتحركة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركه تطرح جميع منتجاتها من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بين 25 و30% مقارنة بأسعارها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك داخل فروع الشركة البالغة نحو 27 فرعا المنتشرة في القاهرة والجيزة وأسوان لم تتاثر بتعديل أسعار المواد البترولية.

وأوضح لواش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركة أكبر منافس أمام القطاع الخاص لتوفير جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة والمستوردة، وهي رمانة الميزان في ضبط الأسواق المحلية وتوازن الأسعار، حيث تطرح حوالي 50 صنفا خاصة في الموسم الشتوي مع بشاير منتجات بحيرة ناصر ومزارع غليون وهيئة قناة السويس.

وأضاف أنه يتم الدفع بـ6 سيارات متحركة محملة بالأطنان من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجا في الشوارع الرئيسية وفي المحافظات لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك.

وقال إنه يتم طرح البلطي بـ30 جنيها والبوري بـ50 جنيها بدلا من 75 جنيها، والماكريل الأصلي بين 38 و40 جنيها والمكرونة المجمدة بين 28 و30 جنيها، والمكرونة السويسي بين 65 و70 جنيها، وشوربة السي فود بين 35 و40 جنيها، والبلطي الشبارة بـ23 جنيها، مؤكدا أنه سيتم طرح بشاير تجارة قناة السويس خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.