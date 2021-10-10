بسبب إسقاط عضويته.. رفض مطالبة طاهر أبوزيد بوقف انتخابات نادي الشمس

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى الكابتن طاهر أبو زيد ضد رئيس نادى الشمس ووزير الرياضة بصفتهما، والتي طالب فيها بوقف قرار منع تجديد عضويته داخل النادي، وتجديد العضوية في موعدها ووقف انتخابات النادي المقرر عقدها 15أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي الشمس يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري واعتمدت اللجنة الأوليمبية أسماء المرشحين لخوض الانتخابات.

كان طاهر أبو زيد، تقدم بطلب تجديد عضويته داخل نادي الشمس الرياضي، بعد أن توقف عن تجديدها منذ عام 2007 حتى عام 2021، مما دفع مجلس الإدارة لإسقاط عضويته.