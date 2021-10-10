محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال صيانة لخطوط المياه بشارع أحمد عرابي بعد تحويل مسار خط مياه شبرا الخيمة قطر 1200 مم و800 مم، وقامت شركة مياه القاهرة الكبرى بالإشراف على تحويل مسار خط المياه لحل مشكلة انقطاع المياه بالمنطقة.

ووجه المحافظ بمراجعة جميع الخطوط بطول الشارع مؤكدا على أهمية تطوير محور أحمد عرابي، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبًا.

ووجه المحافظ إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية للرصف، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

فيما توجه الهجان، لمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة لدفع الأعمال وتذليل العقبات

واختتم المحافظ الجولة بالمرور على شارع 15 مايو وشارع 135 وطريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة رفع القمامة ونظافة الشوارع حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.