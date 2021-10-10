محافظ الشرقية يفتتح مشروع صرف صحي قرية السعدية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع صرف صحي قرية السعدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد والمقام بتكلفة 19 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة لها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس عصام عبد الحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أنه يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 15.5 كم وخطوط طرد بطول 3.85 كم لخدمة قرية السعدية ومعهد ضباط صف المعلمين ولتحقيق الاستفادة لعدد 10500 نسمة.

تفقد المحافظ أقسام المحطة للتأكد من جاهزيتها لدخول الخدمة ليعطي إشارة بدء التشغيل الفعلي للمحطة وتحقيق الاستفادة منها بما يعود بالنفع والفائدة على أهالي القرية والقري المجاورة لها.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار 407 مليون جنيه والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النواب وأهالي القرية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد افتتح مدرسة المستشار سامي عبد الحليم للتعليم الأساسي بقرية عرب الفدان التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمُقامة على مساحة 1400 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و485 ألف جنيه، في حضور سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار سامي عبد الحليم رئيس محكمة جنايات الزقازيق ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم.