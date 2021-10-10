محافظ الفيوم يكشف حقيقة إلغاء السواقى أو نقلها.. ويمنح «الدستور» المخطط التطويري (صور)

نفى أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجود أي نية لإلغاء سواقي الفيوم الشهيرة أو نقلها من ميدان الفيوم.

المخطط التطويري

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ رئيس تحرير الدستور، إن إلغاء السواقي شائعة أطلقها أشخاص لهم انتماءات معينة، مضيفًا أنه تجري بالفعل عمليات لتطوير ميدان الفيوم وفق تصور لهيئة استشارية تضم ممثلين لكليات الهندسة في جامعات الفيوم وعين شمس وبنها ومديرية اسكان الفيوم.

الفيوم

وأوضح أن اللجنة الاستشارية توصلت لمخطط لتطوير الميدان يعتمد على وجود السواقي وإبرازها بصريا وخلق فراغ محيط بها، بالاضافة لمجموعة من البازارات التي تبيع السلع التراثية التي تنفرد بها محافظة الفيوم.

المخطط التطويري

ولفت إلى أن السواقي باقية في مكانها في الميدان وأنها تم رفعها لحين الانتهاء من عملية تطوير الميدان التي تنتهي في شهر نوفمبر القادم، وأنه رفض اقتراحا من مساعديه باعادة السواقي الخشبية قبل الانتهاء من التطوير خوفا عليها، مرفأ قوله: "رغم أن السواقي غير مسجلة كأثر إلا أننا حافظنا عليها كأحد المعالم الأثرية الشهيرة في الفيوم، وحاليا يقوم أشهر نجار سواقي في الفيوم بإجراء الترميمات اللازمة لها حيث صناعة السواقي صناعة نادرة ولم يعد يجيدها سوى خبير واحد في الفيوم، ونحن نتعامل معه.

وأشار المحافظ إلى أن الرسوم النهائية للمشروع والتي تنفرد الدستور بنشرها توضح بقاء السواقي في مكانها بعد التطوير.

المخطط التطويري

يذكر أن سواقي الفيوم الشهيرة يعود عمرها إلى عصر البطالة منذ ألفي عام ، حيث تم الاعتماد عليها في رفع المياه إلى الأراضي ذات المستوي العالي والتي تتميز بها محافظة الفيوم كونها واحة مختلفة عن أراضي دلتا النيل وواديه.