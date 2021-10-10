5 ملايين جرعة جديدة من «سينوفارم» تصل إلى المغرب

وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الأحد، شحنة كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت سلطات مطار محمد الخامس بأن الشحنة تضم خمسة ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفارم الصيني قادمة من بكين.

وأضافت السلطات أنه فور وصول الشحنة تم نقلها إلى الساحات المبردة قبل توزيعها على الجهات المعنية.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت، أمس، تطعيم أكثر من 23 مليون شخص بالجرعة الأولى، وأكثر من 20 مليونًا بالجرعة الثانية، وأكثر من 176 ألفًا بالجرعة الثالثة، كما يبلغ إجمالي جرعات اللقاح المختلفة التي تسلمها المغرب أكثر من 60 مليون جرعة لقاح.