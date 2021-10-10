الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل: ألمانيا مستمرة فى التزامها بأمن إسرائيل

ميركل
ميركل

تعهدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، بأن تحافظ بلادها على التزامها تجاه إسرائيل منذ المحرقة النازية. 

واجتمعت ميركل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومن المقرر أن تزور متحف "ياد فاشيم"، المقام في القدس المحتلة، تكريما لنحو ستة ملايين يهودي قتلهم النازيون.

وقالت المستشارة الألمانية: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن قضية أمن إسرائيل ستظل لها أهمية محورية وموضوعا رئيسيا لكل حكومة ألمانية"، حسبما نشرت وكالة "رويترز". 

وتابعت: "إسرائيل ساهمت كثيرا فى أن تتمكن ألمانيا من الجلوس هنا معكم اليوم، إذ إن تاريخ المحرقة حادثة فردية نحن مستمرون في تحمل المسئولية عنها في كل مرحلة من التاريخ، بما في ذلك المستقبل".

ميركل المانيا إسرائيل المستشار الألمانية نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي

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