كيلو هيروين يحبس تاجر مخدرات فى المرج

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الأحد، حبس تاجر مخدرات بحوزته كيلو وربع هيروين بدائرة القسم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) تخصص فى الاتجار بمخدرى الهيروين والحشيش وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، وإعداد مكبس وأدوات تصنيع لمخدر الهيروين لتسليمها لأحد عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مكبس يدوى بمشتملاته – 8 إسطمبات وأدوات لخلط وتصنيع مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.