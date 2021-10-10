البابا تواضروس يشهد حفل تدشين كنيسة السيدة العذراء بالعاشر

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحفل الرسمي الذي أقامته إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان بمناسبة تدشين كنيسة السيدة العذراء بالعاشر من رمضان.

وأقيم الحفل بالكنيسة، عقب انتهاء قداس التدشين وحضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وقيادات المحافظة.

وحضرها كذلك إلى جانب أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مقار، نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

وألقيت كلمات من محافظ الشرقية ورئيس جهاز مدينة العاشر والأنبا تيموثاوس والأنبا مقار، واختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا.

وفي ختام الحفل قدم محافظ الشرقية درع المحافظة لقداسة البابا.

في سياق متصل احتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتحتفل الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.