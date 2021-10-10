رئيس الهيئة القومية للتأمينات: لن نتعامل مع المستثمرين بعنف

استقبلت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اليوم الأحد، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، لاستعرض العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في وتسهيل معاملاتهم مع هيئة التأمينات.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء جمال شعبان رئيس الهيئة القومية للتأمينات، والذي وافق على العديد من المقترحات التي قدمها مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر؛ تسهيلًا عليهم في سداد مديونياتهم.

وقدم الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة أعضاء مجلس الإدارة، الشكر إلى رئيس الهية القومية للتأمينات، على تجاوبه مع مطالب المستثمرين للوصول إلى حلول عملية تسهل تعامل المستثمرين مع كافة الهيئات الحكومية.

وقرر رئيس الهيئة القومية للتأمينات، مد فترة تقسيط مديونيات المصانع على التأمينات حتى 7 سنوات للمديونيات التي تزيد عن مليون جنيه، وتقسيط يصل إلى 5 سنوات للمديونيات أقل من مليون جنيه، بالإضافة إلى موافقته على أن يكون مٌقدم المديونية 15% من إجمالى مستحقات التأمينات عليه.

كما وافق على مد فترة ترخيص سيارات المصانع من 3 أشهر حتى 6 أشهر للشركات الملتزمة فى سداد مستحقات التأمينات لتقليل حجم المعاناه على المستثمرين

وقال إن قطاع التأمينات فى مصر قارب على الإنتهاء من منظومة الميكنة المتكاملة التي ستقوم بتسهيل التعامل بشكل كامل مع كافة المتعاملين مع الهيئة، مطالبًا كافة المستثمرين بالالتزام فى سداد تأمينات العاملين؛ لأن أي خلل في النواحي المالية في التأمينات قد يحدث خلل كبير.

وأشار إلى أن هيئة التأمينات قائمة بذاتها لحماية أموال ومستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، كما تقوم الهيئة بصرف 280 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال العام القادم.

كما تمت الموافقة أيضا على مقترح الجمعية بتشكيل لجنة تأخى بين مستثمرى أكتوبر والتأمينات، وذلك لمساعدة الشركات وتشجيعها على السداد والتقسيط والتزامها أمام هيئة التأمينات.

ويبلغ إجمالى المنشأت الإنتاجية فى مدينة السادس من أكتوبر قرابة 7590 منشأة منهم 67 منشأه فقط ، عليها مديونيات تتجاوز المليون جنيه والباقي أقل من مليون جنيه.

وأشاد مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بشجاعة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات على تعاونه مع المستثمرين في قراراته بالتيسير عليهم في سداد المديونيات.

ونوه بأن هذه القرارات سيقوم بعرضها على مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بصفته الأمين العام للاتحاد مساء اليوم الأحد، تمهيدًا لتعميمها لكي يستفيد منها كافة المستثمرين الصناعيين التابعين لكافة جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان بأن مستثمرى أكتوبر على أتم الاستعداد للتواصل الدائم مع الهيئة القومية للتأمينات بصفة يومية أو أسبوعية لنشر أي قوانين أو نشرات على المستثمرين؛ لتكثيف نشر الوعي التأميني وتشجيع المستثمرين على الالتزام في السداد.

ورافق رئيس الهيئة القومية للتأمينات كلا من اللواء فهيم مستشار رئيس الهيئة ونائبيه الدكتور محمد سعودى والاستاذ سامى عبد الهادي، كما حضر من جانب المستثمرين أعضاء مجلس إدارة الجمعية أبرزهم محمود برعى وصباحي سرور، والمهندس مصطفى عبيد، وأحمد راشد علام، بالإضافة إلى قرابة 100 مصنع من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستثمري أكتوبر.