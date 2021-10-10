مدمن مخدرات قتل شقيقته الحامل في توأم.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقته الحامل في توأم لرفضها إعطائه ثمن المخدرات في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

شهادة والدة المتهم والمجني عليها

واستمعت النيابة لأقوال والدة المجني عليها والتي قالت: «مش مصدقة اللي حصل أنا كنت معاها الصبح بنشتري متطلبات الولادة ولبس المولودة الجديد، وسيبتها علشان آخر النهار هنروح للدكتور علشان يحدد ميعاد الولادة.. دي بقالها 4 سنين بتحلم تخلف هي وجوزها، ولما ربنا يكرمها ابني يحرمها من الدنيا كلها».

وأضافت السيدة أن نجلها متعاط للمواد المخدرة، وأنها ووالده دائمًا يطردوه خارج المنزل بسبب سوء أخلاقه، ويوم الواقعة، طلب منها أموالا وعندما رفضت طلب منها أموال الولادة، وعندما أخبرته أن المال مع زوجها، طعنها بسلاح أبيض في رقبتها وصدرها وبطنها.

اعترافات المتهم

وقال المتهم إنه سبق وتعدى على شقيقته منذ عامين بالضرب وتسبب في إصابتها عقب الشروع في قتلها، بتوجيه لها 6 طعنات بسبب خلافات بينها وبينه هو ووالده، وأبلغت عنه وتم سجنه، وعند خروجه قرر أن ينتقم منها ويتردد عليها للاستيلاء على أموالها.

وأضاف أنه يوم الواقعة توجه إلى منزلها وطلب منها مبلغ 500 جنيه، وعندما رفضت إعطائه المال طعنها طعنات متفرقة بالجسم بينها ذبح في الرقبة، على الرغم من معرفته بأنها حامل أسفرت عن وفاتها في الحال، وعدم القدرة على إسعافها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وقررت تشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

القتيلة حامل في توأم

وجاء في مناظرة المجني عليها أن إصابتها عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة، وتبين من خلال الصفة التشريحية أنها كانت «حامل» في توأم.

وتبين أن عاملا أنهى حياة شقيقته ذبحا داخل منزلها بسبب خلافات مالية في مصر القديمة، وكشفت التحريات والمعاينة عن أن المتهم سدد للضحية عدة طعنات في الرقبة، وألقي القبض عليه.

وكان مأمور قسم شرطة مصر القديمة، قد تلقى بلاغا بمقتل ربة منزل داخل منزلها في منطقة أبوالسعود بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «ن. أ. م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي في الرقبة، وأنها كانت ترتدي كامل ملابسها، وتبين أنها حامل.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، موضحا أن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده، فذبحها، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.