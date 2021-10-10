«التعليم»: نسبة الحضور بالمدارس تخطت 80% فى أول يوم دراسة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن نسبة الحضور في المدارس اليوم تخطت نسبة 80%.

وأضافت المصادر أن غرفة العمليات طلبت من المديريات التعليمية تقريرا شاملا عن أول يوم دراسة في المديريات التعليمية، وكيف سار اليوم الدراسي، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن مديري المديريات التعليمية والإدارات التعليمية قد قاموا بعمل زيارات لمختلف المدارس.

وكانت قد كشفت مصادر بغرفة عمليات متابعة بداية العام الدراسي الجديد، والذي انطلق اليوم الأحد، عن أن غرفة العمليات أبلغت جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بأن أي مدرسة يظهر بها حالة كورونا أو ظهور الأعراض على أي طالب على الفور يتم عزله في غرفة العزل بالمدرسة، وإبلاغ الإدارة التعليمية، ثم بعد ذلك إبلاغ ولي الأمر، وذلك كله بعد عرضه على الزائرة الصحية.