الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يكافئ موظفة في مدرسة بـ2000 جنيه (صور)

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال جولته

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حضور طابور الصباح ومتابعة سير العملية التعليمية بالمناطق السكنية الشعبية ومنها مجمع مدارس عبد العزيز مركب للتعليم الإبتدائى والإعدادى والثانوى ورياض الأطفال بمنطقة الكرور بإجمالى 22 فصلا يضم 1114 طالب وطالبة. 

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محافظ أسوان خلال جولته 

ورافقه خلال الجولة الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم، وعماد منصور ممثل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى القيادات التعليمية. 

 وعقب ذلك افتتح اللواء أشرف عطية مدرسة الناصرية الإعدادية بنات بإجمالي 9 فصول تضم 409 طلاب، والتي شهدت إنهاء أعمال التطوير والصيانة بها بتكلفة 2.5 مليون جنيه وذلك ضمن افتتاح 14 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتطوير وصيانة تضم 196 فصلا وبتكلفة 80 مليونا و126 ألف جنيه. 

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محافظ أسوان خلال جولته 

وخلال تفقده لمكونات المدرسة قرر محافظ أسوان صرف مكافأة مالية قدرها ألفين جنيه لفاطمة محمد سليمان أمين أول معمل لجهودها في تجهيز المدرسة للعام الدراسى الجديد، مقدماً تهنئته لأبنائه الطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد. 

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محافظ أسوان خلال جولته 

وأكد اللواء أشرف عطية أنه كان هناك متابعة لحظية من المحافظ لتجهيز المدارس والاطمئنان على جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية بها، ولاسيما مع دعم المدارس بـ 10 آلاف تختة جديدة، مع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدارس ضمن الإجراءات الوقائية داخل المدارس ومنع دخول أي معلم أو إداري أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا وهو ما كان يتم مراجعته عبر الأتوبيس الطائر. 

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محافظ أسوان خلال جولته 

ووجه المحافظ لتحديد توقيتات مجموعات التقوية داخل المدارس بأسعار تناسب الظروف المعيشية لأولياء الأمور وبحوافز جاذبة للمعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ، مع سرعة توزيع الكتب المدرسية والتي وصلت حتى الآن بنسبة 90 %، وفي ختام جولته حرص محافظ أسوان على الاستماع لمطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين. 

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محافظ أسوان خلال جولته 
طلاب أسوان مدارس العام الدراسي محافظ أسوان انتشار فيروس كورونا التطهير والتعقيم العام الدراسى الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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