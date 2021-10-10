الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يعشقون الوضوح.. حقائق مدهشة عن مواليد العقرب

برج العقرب
برج العقرب

أيام ونستقبل فترة ميلاد الأشخاص المنتمين لبرج العقرب، فهم من الفترة  22 أكتوبر إلى 21 نوفمبر، ويعتبر برج العقرب من الأبراج المائية، غالبًا ما يُنظر إلى أصحاب مواليده على أنهم أشخاص ليسوا عاطفيون هذا عكس الحقيقة، فخلال السطور التالية نوضح صفات لأصحاب برج العقرب تعتبر حقائق مدهشة وفقا لموقع" pinkvilla ".

حقائق مدهشة عن مواليد برج العقرب:

1. أصحاب مواليد برج العقرب هم صادقون للغاية، ويعشقون الوضوح، ولا يفضلون الكذب، ودائما هما أصحاب الصراحة المطلقة.

2- مواليد برج العقرب أحيانًا قاسيًا أو عدوانيًا بعض الشئ، لكنهم دائمًا صادقون في كلماتهم، لا يحبون التجميل في الكلام.

3- شخصيات العقرب دائما شديدة السرية لذلك ، فهم لا يشاركون الآخرين لحظاتهم الحزينة، يحاولون التحكم في عواطفهم بأنفسهم دون تحميل الآخرين عبئًا، إضافة إلي أنهم دائما الكتمان علي كل ماهو خاص بيهم سواء حياتهم الشخصية أو العملية.

4- عندما يحبك مواليد برج العقرب، سيضعك دائمًا في المقام الأول ويحتفظ بنفسه في المرتبة الثانية،  لذلك حافظ علي حب مواليد هذا البرج، والكن من الصعب أن تكسب حبهم  في البداية.

5- مواليد برج العقرب أشخاص متملكون للغاية إنهم يعتزون بكل لحظة في علاقتهم ويشعرون بالغيرة إذا حاول الآخرون أخذ مكانهم، بسبب حبهم الشديد للطرف الأخري.

6- كما أنهم مخلصون للغاية لشركائهم ، لذلك يريدون نفس مستوى الولاء منهم،،  لكن في الوقت نفسه ، يريدون أن يكون شريكهم ذكيًا أيضًا، حيثأ أنهم عاملين ويفضلون الشريك ذو شخصية قوية.

7- هم ذات مذاج متقلب، فايجب عليك التعامل معهم علي حسب النفسيةالخاصة بهم وحاول عدم الضغط عليهم في وقت الحزن للتحديث عما هو يحزنهم.

8- مواليد برج العقرب، يحبونك بشدة  ولكن إذا تعرضوا للأذى من قبلهم ، فسوف يكرهونك بنفس الحب الذي كان يحبة لك.

أيام ونستقبل مواليد برج العقرب من الفترة من 22 أكتوبر إلى 21 نوفمبر الابراج المائية أصحاب مواليد برج العقرب أشخاص هم عاطفيون مواليد برج العقرب

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