«الصادرات والواردات» تُنذر 306 شركات محلية ودولية لتجديد شهادات الجودة

وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إنذارًا لعدد 306 شركات دولية ومحلية؛ للقيام بدروها فى تجديد شهادة صلاحية " شهادة الجودة الخاصة بها"، و ذلك بعد انتهاء مدة الشهادة خلال الفترة الماضية.

وأبرزت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على موقعها الإلكتروني، عددًا من النقاط الهامة ، منها ، أنه تم توجيه عدد كبير من الإنذارات لتلك الشركات في يوم 4 أكتوبر الجاري، استنادا للقرار رقم 34 لسنة 2015، والذي يُلزم الشركات المُصدرة إلي مصر ووكلائها المستوردين بضرورة التسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تعرف باسم السجلات المؤهلة للتصدير.

واتخذت وزارة الصناعة والتجارة، عددًا من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح بإستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة، حيث قررت هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات وقف نحو 72 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة ، أبرزها تركيا والصين، عن التوريد إلى مصر، وذلك لعدم استيفاء شهادة الجودة، تطبيقًا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.

واعتمدت الحكومة متمثلة في وزارة التجارة و الصناعة، خطة منذ 2015 تهدف إلى تقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط ايقاع عمليات الاستيراد من الخارج، وذلك عبر إصدار عددا من القرارات ، التى كانت تستهدف الحد من الاستيراد العشوائي، بالإضافة إلى تقنين إجراءات العمليات الاستيرادية بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة حجم الصادرات، والتي حققت بالفعل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بنسبة بلغت حوالي 10% خلال 2017 و2018، وذلك نتيجة فتح عدد من الأسواق الجديدة، علاوة على تقديم تسهيلات للمستثمرين بهدف دعم الصادرات، بالإضافة إلى زيادة أعداد المصدرين ، ما ينجم عنه من آثارًا إيجابية على الاقتصاد المحلي.