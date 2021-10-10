تجديد حبس ضابط مزيف نصب على مواطن في المعادى

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس متهم لانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب على مواطن بالمعادى، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغًا من محاسب، مقيم بمحافظة الجيزة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ادعى أنه "ضابط شرطة" عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل أمام أحد النوادي بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع السيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادي، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، واستلامه مبلغ مالي وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع".

وعقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادي، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة "مزور" - مبلغ مالى - طبنجة صوت) ، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالإشتراك مع (عامليّن بمطبعة)، باستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات)، بمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.