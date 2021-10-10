ضبط شخص اختلس 4.5 مليون جنيه من شركة في الإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط المدير المالي السابق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عدد من المخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن المتهم المشار إليه استغل طبيعة عمله بالشركة، وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير مشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصي، وكذا الاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفي الشركة دون الحصول على موافقة مسئولي الشركة، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي، وكذلك اختلاس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعه من (الشاكي) على بياض وتحريرها باسم "أحد أقاربه "مع علم الثاني بذلك بالإتفاق معه، وذلك حتى يتمكن من الاستيلاء عليها بحسابه الشخصي وتقاسمها فيما بينهما، وعقب علمهم بافتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد (الشاكي).

وقدرت قيمة المبالغ المالية المختلسة والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول (أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها بالإشتراك مع المتهم الثاني لاختلاس أموال الشركة.