«طرق المذاكرة الحديثة».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة «طرق المذاكرة الحديثة» في إطار برنامج أولياء الأمور، تلقيها فاطمة البربري؛ الإستشاري التربوي والمعالج السلوكي، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الرابعة مساءً يومي الإثنين والأربعاء 11 و13 أكتوبر، بقاعة المحاضرات في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تأتي المحاضرة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بالطلاب في كافة مراحل الدراسة المختلفة وأيضًا أولياء الأمور؛ لتصبح بذلك نافذة مرجعية لكافة أفراد الأسرة خلال العملية التعليمية.

وتواكب المحاضرة بداية العام الدراسي 2021 -2022 والذي يأتي في ظروف استثنائية وإجراءات احترازية مختلفة في الدولة، مما يشكل عبء وضغط على أولياء الأمور والأطفال في التركيز والتعلم والمذاكرة، لذا تأتي تلك المحاضرة لمساعدة الأمهات والآباء وكذلك الأطفال والنشء على كيفية المذاكرة الصحيحة والفعالة، وكذلك على كيفية تخفيف الضغوط في تلك الظروف للاستفادة من المناهج.

وتسلط المحاضرة الضوء على أهم وأحدث الأدوات المستخدمة في رفع كفاءة استيعاب الطلاب وكيفية التفوق الدراسي، هذا وبالإضافة إلى شرح الطرق الحديثة لفن المذاكرة.

وتأتي تلك المحاضرة ضمن دور المكتبة المجتمعي والثقافي مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.