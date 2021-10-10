الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: فتح 15 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات

اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح 15 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات بمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين طبقًا لقواعد القبول المنظمة.

وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والنزول بسن القبول للاطفال بتلك المدارس وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

اجتماع محافظ أسيوط بمسئولي التربية والتعليم (1)
اجتماع محافظ أسيوط

جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة وعدد من أولياء أمور الطلاب.

اجتماع محافظ أسيوط بمسئولي التربية والتعليم (2)
اجتماع محافظ أسيوط

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور في وقت سابق بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الإقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتم الموافقة على فتح 15 قاعة جديدة لا تنمو بروضات المدارس تتضمن 6 قاعات بمدرسة الجهاد الرسمية للغات و6 قاعات بمدرسة النزلة الرسمية للغات وقاعة بمدرسة الفاروق الرسمية للغات وقاعة بمدرسة الانتصار الرسمية للغات وقاعة بمدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية وذلك لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية وذلك بناءًا على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها.

اجتماع محافظ أسيوط بمسئولي التربية والتعليم (3)
اجتماع محافظ أسيوط
طلاب اسيوط محافظة محافظ أسيوط التعليم الفنى استراتيجية وكيل وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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