الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: نخطط لزيادة نسبة المكون المحلي لـ80% في تصنيع أول سيارة 14راكبا

هشام توفيق
هشام توفيق

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة الوزارة لتصنيع أول سيارة حكومية 14 راكبًا بنسبة مكون محلي تتجاوز 80%، قائلا إن تم التفاوض مع مراكز البحوث المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية في ذلك الأمر.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المقرر تصنيع السيارة في مصانع الشركة الهندسية للسيارات، لافتا إلى أن الدولة تخطط لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في إطار العمل على تنمية الصناعة المحلية.

وأما بالنسبة لطرح الشركات في البورصة، أوضح الوزير أن الإعلان الرسمي عن أسماء الخمس شركات التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات سيكون عبر لجنة الطروحات التي ترأسها وزارة المالية، لافتا إلى أنه تم التراجع عن طرح حصة جديدة من الإسكندريه لتداول الحاويات.

ولفت الوزير إلى أن دخول شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة يسهم في تنشيط سوق التأمين، منوها بأنه من المقرر أن يتم طرح شركة كرة القدم في غزل المحلة ولكنها خارج الخمس شركات.

وأرجع الوزير سبب تأخر استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة إلى أزمة تفشي فيروس كورونا.

فيما أكد أن الدولة تستهدف زيادة ملكية القطاع الخاص في الشركات الحكومية عبر الطرح في البورصة. 

مصر جديدة جديد مصنع عمل تصنيع وزير الدولة لوز مكان مصري

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