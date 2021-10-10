«عمران»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 59% من إجمالى الناتج المحلى

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 59% من إجمالى الناتج المحلي.

ولفت رئيس الهيئة، خلال فعاليات مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، إلى أن تحويلات المصريين العاملين ارتفعت بنحو واضح خلال العامين الماضيين؛ نتيجة للاستقرار الاقتصادى الذي تشهده مصر بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين في الخارج بلغت منذ 2011 إلى الآن حوالى 230 مليار دولار.

وقال «عمران» إن إصدار أول وثيقة تأمين للعاملين المصريين فى الخارج سيكون بداية يناير 2022، من خلال إنشاء مجمعة تأمين على المصريين في الخارج، والتي جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج، والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وهذه الوثائق ستكون متاحة فى مكاتب تصاريح العمل والسفارات فى الخارج، موضحا أن قيمة وثيقة التأمين على الوفاة ستكون 100 ألف جنيه.