الأحد 10 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«عمران»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 59% من إجمالى الناتج المحلى

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 59% من إجمالى الناتج المحلي.

ولفت رئيس الهيئة، خلال فعاليات مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، إلى أن تحويلات المصريين العاملين ارتفعت بنحو واضح خلال العامين الماضيين؛ نتيجة للاستقرار الاقتصادى الذي تشهده مصر بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحويلات العاملين في الخارج بلغت منذ 2011 إلى الآن حوالى 230 مليار دولار.

وقال «عمران» إن إصدار أول وثيقة تأمين للعاملين المصريين فى الخارج سيكون بداية يناير 2022، من خلال إنشاء مجمعة تأمين على المصريين في الخارج، والتي جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج، والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وهذه الوثائق ستكون متاحة فى مكاتب تصاريح العمل والسفارات فى الخارج، موضحا أن قيمة وثيقة التأمين على الوفاة ستكون 100 ألف جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

«الصحة» تطلق حملة للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية

ما الإجراء الذي سيتخذ ضد العاملين بـ«البترول» غير المطعمين بلقاح «كورونا»؟

«البترول»: حفر 13 بئرًا ومد 3 خطوط أنابيب بحرية جديدة بخليج السويس

معلمة «طفل الواجب» تنفى تعرضه للضرب: «نطبطب على الأطفال مثل أمهاتهم»

أبرزها سد النهضة.. أجندة رئيس جنوب السودان خلال زيارته إلى مصر

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى «أحمد خليل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة الوداع .. ما التحديات التى تنتظر العلاقات الإسرائيلية الألمانية بعد "ميركل"؟

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان