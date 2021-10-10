الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في التجمع

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت  نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس متهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة. 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة “رضا” 33 سنة- مديرة منزل، قامت بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 50 ألف جنيه، من داخل شقة  سكنية تتردد عليها لتنظيفها.

وأقرت المجني عليها بأنه تفاجئت باختفاء المصوغات فور انتهائها من عملها وخروجها، فيما أنكرت المتهمة ارتكاب الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من "إسلام .م" تفيد بقيام خادمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقتها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة خادمة نيابة التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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