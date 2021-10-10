أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقًا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم، عن هشام عبد الله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و339 آلاف و594 حالة، منذ بدء الجائحة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 27 ألفًا و265 حالة.

وحققت ماليزيا هدفها، المتمثل في تطعيم 90% من السكان البالغين، بشكل كامل، في منعطف مهم، يسمح للحكومة برفع حظر مستمر على مدى أشهر للسفر بين الولايات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء، إسماعيل صبري يعقوب، في تصريح متلفز، اليوم الأحد إنه سيتم السماح للأشخاص المطعمين بشكل كامل بعبور حدود الولايات، اعتبارًا من 11 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.