الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم: ربط الحصول على خدمات المراكز التكنولوجية بتلقي اللقاح

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم يتابع

وأكد أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تعمل بجهدٍ على توفير وتلقي كافة مواطنيها لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بدخول المواطنين للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، للحصول على الخدمة، إلا بعد التأكد من تلقيهم اللقاح، لما لذلك من أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابة بالفيروس.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد لمتابعة جهود التصدي لفيروس كورونا، وموقف التطعيم ضد الفيروس، باستمرار التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع مديري الإدارات الصحية وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف ورؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية، للتنسيق معًا والتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بالفيروس.  

كما أكد محافظ الفيوم على أهمية التوسع في عدد المراكز الثابتة لتلقي اللقاح، والفرق المتحركة، موجهًا وكيل وزارة الصحة، بإعداد بيان متكامل يتضمن الوحدات الصحية بالقرى ذات الكثافة السكانية العالية ونسب التطعيم بكل وحدة صحية، وأعداد الذين لم يتلقوا اللقاح، وكذلك ملء كافة اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، فضلًا عن جاهزية القطاع الطبي والأطقم الطبية بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس.

وأكد الأنصاري، أن المنظومة الطبية بالمحافظة عبارة عن فريق عمل واحد لخدمة المريض، مشيدًا بدور الفريق الطبى والنظام الصحي بالفيوم، وتماسكه خلال أزمة "كورونا"، موجهًا بزيادة عدد أسرّة العناية بكلٍ من مستشفى الفيوم الجامعي، ومستشفى التأمين الصحي.

ومن جامبه قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن الاجتماع تناول عرضًا للوضع الراهن بمختلف مستشفيات المحافظة من حيث نسب الإشغال، وعدد الأسرة، ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات، والإجراءات المتبعة لضمان تلقي المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، والعاملين في مختلف القطاعات والمديريات الخدمية، وكذا طلبة المدارس والجامعات، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

محافظ الفيوم يتابع موقف التطعيم كورونا خدمات المراكز التكنولوجية

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وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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