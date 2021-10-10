محافظ مطروح يتفقد المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، مدرستي زاهر جلال الإعدادية بنات وباحثة البادية 1 و2، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في يومها الأول بالمحافظة.

جولة محافظ مطروح

وتفقد محافظ مطروح الفصول التعليمية، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير خط أتوبيس من مشروع نقل الركاب إلى مدرسة حدائق مطروح بمنطقة الخروبة وعمل مظلات للطلاب بفناء مدرسة باحثة البادية .

جولة محافظ مطروح

وكان قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال حديث سابق لـ"الدستور، أنه تم الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث أن محافظة مطروح بها 806 مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني وتعليم مجتمعي تضمنت المدارس "81 رياض أطفال، 249 مدرسة ابتدائية، 142 مدرسة إعدادية، 21 مدرسة ثانوية، 26 مدرسة ثانوية فنية، 1 مدرسة إعدادي مهني، 4 مدارس صناعي مهني، 242 مدرسة الفصل الواحد، 27 مدرسة للتربية الخاصة " بالإضافة إلي 13 مدرسة جديدة.

جولة محافظ مطروح

وأضاف أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مدرسة في مدن "مرسى مطروح، الضبعة، الحمام، براني، سيوة " بالإضافة إلى إنشاء 13 مدرسة جديدة ودخولها الخدمة العام الحالي من بينهم 3 مدارس بقرى حياة كريمة، موضحا أن المديرية اتخذت جميع التدابير لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد بكافة المؤسسات التعليمية وذلك ضماناً لصحة وسلامة الطلاب.

جولة محافظ مطروح

وأكد أنه تم الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لتطبيق أفضل الرؤى والسبل لتطوير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد تتضمن تأهيل ورفع كفاءة المعلمين والعاملين وصيانة المدارس وتوفير الكتاب المدرسى والوسائل التعليمية والمتابعة الإلكترونية ودمج التكنولوجية فى العملية التعليمية بالإضافة إلى أعمال النظافة والمشاركة المجتمعية ورعاية وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين فى شتى المجالات.

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح