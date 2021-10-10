تراجع إيرادات السينما مع عودة المدارس

انخفضت إيرادات السينما المصرية بشكل كبير أمس السبت مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث شهدت القاعات غياب الجمهور عن القاعات.

وحل فيلم «عروستي» للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض في صدارة شباك التذاكر، حيث جمع 210 آلاف و717 جنيهاً.

وجاء فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي في المركز الثاني أمس بعد أن حقق 125 ألفاً و718 جنيهاً.

ويشارك في بطولة الفيلم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ ومن إخراج شريف عرفة.

ووصلت الإيرادات أمس لفيلم «ماكو» 90 ألف جنيه فقط، وهو من بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.

وجمع النجم أحمد عز بفيلمه الجديد «العارف» 69 ألفا، بينما حقق فيلم موسى 35 ألفاً.

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني، حقق أمس 26 ألفاً فقط و200 جنيه.

وفيلم «مش أنا» لتامر حسني حقق 10 آلاف جنيه، وفيلم «30 مارس»، جمع أمس السبت 1143 جنيهاً فقط وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني.