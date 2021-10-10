الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة تجار المحمول: الهواتف التي نستوردها مماثلة لنظيرتها في أوروبا

محمد طلعت
محمد طلعت

قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول، إن الهواتف الذكية التي تدخل إلى مصر، تتوافق مع المعايير والمواصفات الأوروبية التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيقها، مشيرًا إلى أن المستوردين جاهزون لتطبيق توجيهات الرئيس.

ولفت رئيس الشعبة، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن جميع الهواتف الذكية المتعمدة من قبل الجهاز القومي للاتصالات، متماثلة مع نظيراتها في دول أوروبا، لافتًا إلى أن الموديل الذي ينتج يتم من أي ماركة، يوريد بنفس الإمكانيات إلى جميع دول العالم.

ونوه بأن تطبيق المعايير الأوروبية؛ سيحد من دخول صناعات غير مرخصة في بعض القطاعات الأخرى، ولكن الأمر مختلف بإنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمول، مكلف ويحتاج إلى مراكز متطورة للبحث والتطوير بشكل مستمر، وإلا فلن تستطيع الصمود في السوق أمام الشركات العالمية.

تجار المحمول المعايير الأوربية تطبيق القرار مصر الهواتف الذكية اقتصاد مصر 2021

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