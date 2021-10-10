الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الحكومة تستهدف زيادة معدل الإدخار إلى 11.2%

وزارة المالية
وزارة المالية

كشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية للعام المالي الحالي 2021-2022، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل الإدخار إلى 11.2% مقابل 5.5% العام السابق، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 11.7% مقابل 13% العام السابق، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة.

وأوضحت الموازنة، أنه من المقرر أن يبلغ حجم مساهمات القطاع الخاص 68.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على قطاعات العقارات و الصناعات التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي والاتصالات والزراعة، وزيادة استثمارات الخطة الاقتصادية لتحقق 1250 مليار جنيه، بمعدل يفوق 50% زيادة عن العام المالي السابق.

المالية استثمارات لتر التركى وزارة المالية معدل مليون هدف معا موازنة

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