كشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية للعام المالي الحالي 2021-2022، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل الإدخار إلى 11.2% مقابل 5.5% العام السابق، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 11.7% مقابل 13% العام السابق، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة.

وأوضحت الموازنة، أنه من المقرر أن يبلغ حجم مساهمات القطاع الخاص 68.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على قطاعات العقارات و الصناعات التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي والاتصالات والزراعة، وزيادة استثمارات الخطة الاقتصادية لتحقق 1250 مليار جنيه، بمعدل يفوق 50% زيادة عن العام المالي السابق.