الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وزير الشباب والرياضة يهنئ «بيج رامى» بعد فوزه بلقب «مستر أوليمبيا»

بيج رامي ووزير الشباب
بيج رامي ووزير الشباب

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقديم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، بعد فوزه بلقب بطولة "مستر أوليمبيا" في نسخة عام ٢٠٢١، للعام الثاني على التوالي، والتي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك بالبطولة -التي تعد أشهر وأقوى بطولة في كمال الأجسام على مستوي العالم- 16 لاعبًا من مختلف الجنسيات.

وكان بيج رامي قد توج بلقب "مستر أوليمبيا" كأول مصري وإفريقي وعربي في نسخة ٢٠٢٠.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى والعرض الرائع الذي قدمه "بيج رامي" في بطولة مستر أوليمبيا بالشكل الذي مكنه من الحفاظ على اللقب، والفوز به للعام الثاني على التوالي، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية التي تشهد إنجازات متتالية في جميع الألعاب الرياضية على مستوى البطولات القارية والعربية والإقليمية والدولية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، والأبطال الرياضيين. 

أوضح أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية وجميع الاتحادات الرياضية؛ لمتابعة البرامج والمعسكرات التدريبية المحدد تنفيذها للاعبي المنتخبات المصرية استعدادًا للبطولات المقبلة، حرصًا علي مواصلة الإنجازات، والفوز بألقاب مختلف البطولات.

المركزالإعلامي الوزراء بيج رامي مستر أولمبيا وزير الشباب والرياضة

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