الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس راكبين بتهمة حيازة أقراص مخدرة فى مطار القاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس راكبين لاتهامهما بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد تهريبها بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحص "المادة الفعالة" للعقاقير المضبوطة.

مطار القاهرة الدولي

البداية عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بالتعاون والتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبينِ بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، وتم تحرير محضرين بالواقعتين.

وقالت مصادر جمركية بالمطار في بيان صدر أمس إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، اشتبه محمد جمال فرج مأمور الجمرك، في راكب أجنبي من أصل مصري، وبتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرِف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، عثر على 357 قرصًا مخدرًا، ومطحنة خاصة بالمخدرات.

وأضافت المصادر، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، اشتبه سلطات جمارك المطار في راكب مصري، وبتفتيش حقائبه عثر على 350 قرصًا مخدرًا، وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك، بتحرير محضري ضبط ضد الراكبينِ بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبينِ للنيابة المختصة.

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