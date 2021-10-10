الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3003 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الجهات الأمنية 3003 مخالفات سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفعت 43 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع خلال الـ24 ساعة الماضية.

 أبرز مزايا الملصق الإلكترونى

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا ومنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية. 

- يسهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، المقرر تطبيقها:

- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.

- تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.

- تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.

- وفقًا لقانون المرور تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة.

وتركيب الملصق الإلكتروني أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، بعد عرضه على مجلس النواب، وذلك ضمن عدد من البنود الإلزامية بغرض وضع منظومة للمرور بمصر.

وخلال الفترة الماضية، فعّلت الأجهزة الأمنية إجراءات سحب الرخص من مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق، ولكن اكتفت فقط بإرسالها لوحدات المرور دون تطبيق أي غرامات.

حركة المرور الملصق الالكتروني قانون المرور الكثافات المرورية أماكن الكثافات المرورية عدم تركيب الملصق الإلكتروني

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