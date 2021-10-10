وزيرة الثقافة تتوجه إلى الأردن لتوقيع اتفاقيات مشتركة

تتوجه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتوقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن، وتمثيل مصر فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة والذى يقام تحت رعاية الملك عبد الله الثانى، ويشارك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني مع أوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى، والمغنية الشابة غادة عباسى، بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

أكدت عبد الدايم أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين الدولتين الشقيقتين واللتان تربطهما علاقات وطيدة ومُتجذرة، وأشارت إلى أن الاتفاقيات المزمع توقيعها تساهم فى تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من التعاون والتقارب بين الشعبين، معبرة عن سعادتها بالمشاركة المصرية في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الدولة العربية الوحيدة فى هذا الحدث.

يشارك أوركسترا القاهرة السيمفونى التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك فى العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجارى.

وتشمل الاحتفالية حفلاً بقيادة الموسيقار الأردنى الدكتور هيثم سكرية وبمشاركة أوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمطربة غادة عباسى ويتضمن سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية من تأليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى.

تأتى مشاركة السيمفونى المصرى فى الاحتفال باعتباره الأوركسترا العربى الوحيد فى هذه المناسبة، وذلك بعد أن نجح فى تحقيق مستوى فنى مميز ينافس الفرق العالمية المتخصصة، حيث تم إعداد برنامج يضم مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

مئوية تأسيس الدولة الأردنية هي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان الأردنيين، تحكي قصة وطن بُني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار.

وهو اليوم الذي احتفل فيه الأردنيون بمرور 100 عام على تأسيس إمارة شرق الأردن والتي تحولت سنة 1946 إلى المملكة الأردنية الهاشمية.