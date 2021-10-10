أوساكا اليابانية تُخفف من متطلبات حجز لقاح «كورونا»

بدأت محافظة أوساكا اليابانية، في تقديم لقاحات "كوفيد-19" دون حجز في موقعين، وذلك بهدف تسريع وتيرة التطعيم بين الشباب على وجه الخصوص قبل الموجة السادسة المحتملة، في وقت تجاوزت فيه أعداد الإصابة اليومية في هذه المحافظة حصيلة طوكيو.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد، أن جرعات اللقاح أصبحت متاحة لسكان المحافظة الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر دون حجز عبر القنوات الرسمية في مدينة أوساكا بين الساعة 9 صباحًا و8 مساء.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من انخفاض الإصابات في كل من طوكيو وأوساكا، إلا أن الحصيلة اليومية في أوساكا بدأت تتجاوز طوكيو أواخر الشهر الماضي.

وسجلت أوساكا، أمس السبت، 124 حالة إصابة جديدة، ولا توجد وفيات مرتبطة بـ"كوفيد -19".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.